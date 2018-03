Pkw-Aufbrecher unterwegs

OSTFILDERN (lp). Vier Fahrzeuge sind in der Nacht zum Montag in der Parksiedlung aufgebrochen worden. In der Zeit zwischen 21 Uhr und sechs Uhr morgens wurden an zwei Mercedes und zwei BMW in der Danziger Straße jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen. Aus der C- und E-Klasse wurde jeweils das Multimedia-System ausgebaut. Aus dem 2er und 4er BMW entwendete der Täter beide Male das Multifunktionslenkrad. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf 13 000 Euro belaufen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf 6000 Euro. Der Polizeiposten Ostfildern bittet unter Telefon (07 11) 34 16 98 30 um Hinweise.