Auto-Aufbrecher in Haft

05.03.2018, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN/LENNINGEN (lp). Die Auswertung von Spuren hat zur Ermittlung eines Pkw-Aufbrechers geführt. Dem 26 Jahre alten Mann aus Gambia konnten mittlerweile sechs Taten nachgewiesen werden. Er steht jedoch im Verdacht, weitere Auto-Aufbrüche begangen zu haben. Im Dezember des letzten Jahres musste die Polizei serienweise Pkw-Aufbrüche in Lenningen und Nürtingen aufnehmen (wir berichteten). In allen Fällen wurde eine Scheibe der Fahrzeuge eingeschlagen und der Innenraum nach Wertsachen durchsucht. Der Täter blieb oftmals ohne Diebesgut. Er konnte nach derzeitigem Kenntnisstand ein Laptop, etwas Münzgeld sowie eine Playstation erbeuten. Durch die brachiale Vorgehensweise entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. An den Pkw konnten DNA-Spuren gesichert werden. Sie führten auf die Spur des polizeibekannten Mannes. Er wurde am Mittwoch festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Donnerstag beim Amtsgericht Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt, der den Beschuldigten in Untersuchungshaft nahm.