Nicht aufgepasst und aufgefahren

08.03.2018

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (lp). In der Hauptstraße hat sich am Donnerstagvormittag, kurz vor zehn Uhr, ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 51 Jahre alte Autofahrerin verletzt worden ist. Auf ihrer Fahrt in Richtung Autobahn bemerkte eine 18-jährige Fahranfängerin am Steuer ihres Toyota Yaris zu spät, dass der Opel Zafira der 51-Jährigen vor ihr angehalten hatte. Während die junge Frau bei dem Auffahrunfall unversehrt blieb, musste die Opel-Fahrerin in eine Klinik gebracht werden. An den Autos entstand ein Blechschaden von insgesamt 8000 Euro.