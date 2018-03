Motorradfahrer schwer verletzt

25.05.2012, — E-Mail verschicken

OWEN (lp). Ein Schwerverletzter und Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der L 1210 ereignete. Ein 65-jähriger Autofahrer war mit seinem Pkw mit Anhänger auf der Landesstraße von Owen in Richtung Beuren unterwegs. Auf der Strecke bog der Mann nach links in einen Feldweg ab und übersah dabei einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 20-jährige Zweiradlenker prallte trotz Vollbremsung gegen den Anhänger und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.