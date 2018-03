Mit Schlagring zugeschlagen

09.03.2018, — E-Mail verschicken

OWEN (lp). Noch unklar sind die Hintergründe und der Ablauf einer handfesten Auseinandersetzung mehrerer Jugendlicher am Donnerstag auf einem Parkplatz an der Kreuzung Kirchheimer Straße/Beurener Straße. Gegen 19.30 Uhr war es in einer Jugendhilfeeinrichtung in der Kirchheimer Straße zu verbalen Streitigkeiten und zu einem Gerangel zwischen vier 16- bis 18-jährigen Jugendlichen gekommen. Diese Streitigkeiten konnten von Polizeibeamten zunächst geschlichtet werden. Kurz nach 21 Uhr trafen die Jugendlichen wieder aufeinander. Erneute Streitigkeiten mündeten in eine handfeste Auseinandersetzung, bei der auch ein Schlagring eingesetzt worden sein soll. Zwei 16-Jährige mussten ihre Blessuren im Krankenhaus behandeln lassen.