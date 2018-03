Mann mit Falschgeld in Haft

FILDERSTADT-BERNHAUSEN (lp). Dank einer Kassiererin ist am Montagabend ein Mann mit mehreren hundert Euro Falschgeld in Bernhausen festgenommen worden. Er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Der 45-jährige Kroate wollte gegen 20.15 Uhr in einem Einkaufscenter in der Plieninger Straße mit drei 20-Euro-Geldscheinen bezahlen. Die Angestellte bemerkte, dass es sich um Falschgeld handelte und konnte den Mann bis zum Eintreffen der Polizei hinhalten. Bei der Durchsuchung des 45-Jährigen fanden die Beamten 14 weitere, falsche 20-Euro-Scheine. Es konnte herausgefunden werden, dass der Mann bereits am vergangenen Sonntag in einem Freizeitbad in Bonlanden mit einer gefälschten 20-Euro-Banknote bezahlen wollte. Die Herkunft der Fälschungen ist bislang nicht bekannt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der Festgenommene am Dienstag beim Amtsgericht Nürtingen dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den Beschuldigten in Untersuchungshaft nahm.