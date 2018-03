Lkw kracht in Stauende

07.03.2018, — E-Mail verschicken

Am Mittwochmorgen gegen 9.45 Uhr fuhr ein Gefahrgutlaster auf der A 8 in Richtung Karlsruhe. Kurz nach der Ausfahrt Wendlingen stoppte der Fahrer an einem Stauende. Hinter ihm war ein Lkw mit Anhänger unterwegs, auch dessen Fahrer stoppte. Den bremsenden Mercedes sah ein Sattelzugfahrer zu spät. Der 57-Jährige bremste zwar, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Er prallte auf den Anhänger und schob das Gespann auf den Gefahrgutlaster, dessen Tank war glücklicherweise leer. Der 46-jähriger Fahrer des Tanklasters wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Der 38-jährige Fahrer des mittleren Lkw und der Unfallverursacher trugen ebenfalls schwere Verletzungen davon, sie wurden in Kliniken gebracht. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Den Gesamtsachschaden beziffert die Polizei auf 150 000 Euro. Die A 8 in Richtung Karlsruhe war bis 13.30 Uhr voll gesperrt. Die Feuerwehr unterstützte bei den Verkehrsmaßnahmen. lp/Foto: SDMG/Krytzner