Lkw fährt auf Pkw

21.02.2018

OWEN (lp). Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat sich eine 49-jährige Fahrerin am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Owen zugezogen. Der Fahrer eines Sattelzugs befuhr gegen 14 Uhr die Kirchheimer Straße in Richtung Unterlenningen. Auf Höhe des Rinnenwegs fuhr die Fahrerin eines Nissan Micra von einem Grundstück rückwärts auf die Fahrbahn der Kirchheimer Straße und hielt an, da sie wieder nach links in den Rinnenweg abbiegen wollte. Dies erkannte der Lkw-Fahrer nicht rechtzeitig und konnte trotz Vollbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern. Während der 23-jährige Kraftfahrer unverletzt blieb, wurde die Pkw-Fahrerin zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Nissan Micra entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro, der Schaden am Sattelzug beträgt 1000 Euro.