Ins Schleudern geraten

17.01.2017

SCHLIERBACH (lp). Am Sonntag gegen 12.30 Uhr ist zwischen Schlierbach und Kirchheim ein Pkw von der Bundesstraße B 297 abgekommen. Der 24 Jahre alte Lenker eines Kia Sorento fuhr von Schlierbach in Richtung Kirchheim. Am Beginn eines Waldstücks bremste offenbar ein unbekannter Autofahrer vor ihm stark ab, weshalb auch der junge Kia-Lenker abbremsen musste. Der Kia geriet auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern und rutschte in den gegenüberliegenden Straßengraben. Mehrere kleine Bäume und die Scheiben des Kia wurden beschädigt, herumfliegende Glassplitter verletzten den 24-Jährigen leicht, er wurde zur ambulanten Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Kia musste abgeschleppt werden.