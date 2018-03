In Einfamilienhaus eingebrochen

ESSLINGEN (lp). Bargeld und Schmuck von unbekanntem Wert haben mehrere Täter bei einem Einbruch am Donnerstag in einem Einfamilienhaus in der Neckarhalde erbeutet. Die Täter warfen mit einem Stein ein Fenster ein, nachdem sie erfolglos versucht hatten, es aufzuhebeln. In dem Gebäude in der Viehgasse durchwühlten die Einbrecher die Schränke in sämtlichen Räumlichkeiten. Der Einbruch wurde am Abend gegen 19.30 Uhr entdeckt.