In Einfamilienhaus eingebrochen

14.02.2018

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (lp). In ein Einfamilienhaus in der Brühlstraße ist ein Dieb am Dienstagabend eingebrochen. Zwischen 18 und 20.30 Uhr hebelte der Einbrecher eine Terrassentüre auf und verschaffte sich so Zutritt zum Haus. Im Gebäude durchwühlte er in allen Räumen die Schränke und Schubladen. Soweit bislang bekannt ist, fielen ihm dabei lediglich ein kleiner Bargeldbetrag, ein paar Alkoholika und Obst in die Hände.