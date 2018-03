In Apotheke eingedrungen

ALTBACH (lp). In eine Apotheke in der Bachstraße ist in der Nacht auf Mittwoch eingebrochen worden. Dem Täter gelang es, in der Zeit zwischen 19 und 3.45 Uhr, eine Tür zu den Geschäftsräumen aufzustemmen. Sämtliche Schubladen, Schränke und Spinde wurden durchsucht. Besonderes Interesse erweckte ein kleiner Wandtresor, an dem sich der Eindringling aber vergeblich abmühte. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unbekannt. Der Sachschaden dürfte sich im vierstelligen Bereich bewegen. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt der Polizeiposten Plochingen unter Telefon (0 71 53) 30 70 entgegen.