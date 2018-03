Hinweise bei Aktenzeichen XY

16.12.2016, — E-Mail verschicken

KIRCHHEIM (lp). Nach der Ausstrahlung der Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ am Mittwochabend sind bezüglich des Raubüberfalls auf den Fahrer eines Werttransporters in Kirchheim knapp 40 Hinweise bei der Polizei in Esslingen und Reutlingen sowie im Aufnahmestudio in München eingegangen. Die Ermittler werden diese Hinweise nun auswerten. In erster Linie bezogen sie sich auf den Alfa Romeo und die am Tatort aufgefundene Taschenlampe mit Elektroschocker. Eine sogenannte „heiße Spur“ hat sich bislang noch nicht ergeben. Nach wie vor werden Hinweise unter Telefon (07 11) 3 99 06 60 entgegengenommen. Für Hinweise, die zur Ermittlung der Täter oder zum Auffinden der Beute führen, wurde von privater Seite eine Belohnung in Höhe von 2000 Euro ausgesetzt.