Heftiger Auffahrunfall

HOLZMADEN (lp). Ein heftiger Auffahrunfall hat sich am Montagnachmittag in Holzmaden ereignet. Eine 65-Jährige befuhr kurz nach 16.30 Uhr die Ohmdener Straße von der Ortsmitte kommend. Da sie nach rechts in die Zeller Straße abbiegen wollte, verlangsamte die Frau ihre Geschwindigkeit. Ein nachfolgender 52-jähriger VW-Fahrer krachte mit Wucht gegen den 1er BMW der Frau. Der Aufprall war so stark, dass der BMW sich drehte, die 65-Jährige leichte Verletzungen erlitt und in eine Klinik gebracht werden musste. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beträgt 13 000 Euro. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe rückte die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften zur Unterstützung an. Während der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung musste die Ohmdener Straße für eine halbe Stunde in beide Richtungen voll gesperrt werden.