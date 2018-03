Großeinsatz nach Gasaustritt

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (lp). Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei sind am Donnerstagabend, gegen 19.45 Uhr, in den Ortsteil Echterdingen gerufen worden. Einer Anwohnerin war aufgefallen, dass an einem Transporter in der Moltkestraße Gas ausströmte. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass aus einem Gasbehälter mit 800 Liter flüssigem Sauerstoff Gas austrat. Da sich zudem der Behälterdruck stetig erhöhte, wurden die angrenzenden Straßen weiträumig abgesperrt. Die Wohnhäuser wurden geräumt und 88 Bewohner kamen im nahegelegenen Feuerwehrhaus unter. Sie wurden dort für etwa zwei Stunden vom DRK versorgt. Ab Mitternacht wurde der Sauerstoff kontrolliert abgelassen. Gegen 1.30 Uhr bestand keine Gefahr mehr, sodass die Bewohner in ihre Häuser zurückkehren konnten. Möglicherweise lag ein technischer Defekt am Ventil des Gasbehälters vor. Das Fahrzeug wurde konfisziert.