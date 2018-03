Gasleitung beschädigt

GROSSBETTLINGEN (lp). In die Scheidwasenstraße sind am Mittwochvormittag kurz vor 11 Uhr Feuerwehr und Polizei ausgerückt. Dort hatte ein Baggerführer eines Bauunternehmens bei Aushubarbeiten in einem Garten eine Gasleitung beschädigt, worauf Gas austrat. Die Freiwillige Feuerwehr Großbettlingen, die mit einem Fahrzeug und sieben Mann im Einsatz war, drehte die Hauptleitung zu. Die Mitarbeiter des zuständigen Energieversorgungsunternehmens dichteten die beschädigte Leitung ab und stellten die Gasversorgung wieder her. Etwa 15 Personen, die zuvor aus drei benachbarten Firmengebäuden vorsorglich evakuiert worden waren, konnten um 11.30 Uhr wieder in die Gebäude zurückkehren.