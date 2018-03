Folgenschweres Missverständnis

26.02.2018, — E-Mail verschicken

ALTBACH (lp). Zwei verletzte Autofahrerinnen und Sachschaden von 23 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag, gegen 14 Uhr, in der Esslinger Straße. Nachdem eine 32-jährige Mercedes CLS-Fahrerin kurz zuvor einen Kreisverkehr mit nach rechts gesetztem Blinker verlassen hatte, kam es an der Einmündung der Wilhelmstraße zu einem folgenschweren Missverständnis. Eine aus dieser Straße kommende, 71 Jahre alte, Mercedes SLK-Fahrerin ging davon aus, dass der Mercedes der anderen Frau nach rechts abbiegen werde und fuhr in die Einmündung. Da die 32-Jährige entgegen ihrer Blinksignale aber geradeaus weiterfuhr, kollidierten die beiden Fahrzeuge. Die Frauen zogen sich Verletzungen zu und wurden in eine Klinik gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.