Fahrzeuge zerkratzt

28.02.2018

KIRCHHEIM (lp). Mindestens fünf Fahrzeuge sind im Laufe des Montags in der Autobahnunterführung in der Hahnweidstraße zerkratzt worden. In der Zeit zwischen 10 und 16 Uhr waren mehrere Pkw beidseitig der Straße in der Unterführung geparkt. Der Täter zwängte sich zwischen die Autos und die Betonwand und zerkratzte die von der Fahrbahn abgewandte Seite der Wagen. Am Dienstag haben sich die Besitzer bei der Polizei gemeldet. Der Schaden beläuft sich auf 5000 Euro. Zeugenhinweise werden unter Telefon (0 70 21) 50 10 beim Polizeirevier Kirchheim erbeten.