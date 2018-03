Fahrer bewusstlos geschlagen

31.05.2014

NÜRTINGEN (lp). Bis zur Bewusstlosigkeit ist ein Autofahrer am Mittwochmorgen in der Alleenstraße in Nürtingen geschlagen worden. Der 63-Jährige fuhr mit seinem Mercedes gegen 7.40 Uhr aus dem Rathausparkhaus. Da am Fußgängerüberweg ein Vater mit seiner Tochter die Fahrbahn überqueren wollte, hielt er an. Der Vater kam zum Fahrzeug und schlug dem 63-Jährigen, als er die Scheibe der Fahrertür herunterließ, mit der Faust ins Gesicht und ging mit seiner Tochter in Richtung Steinengrabenstraße weg. Der Fahrer stieg aus und ging den beiden nach. Nach einem erneuten Faustschlag ging der 63-Jährige zu Boden und war kurz bewusstlos. Mehrere Passanten kümmerten sich um den Verletzten. Die Polizei sucht unter Telefon (0 70 22) 9 22 40 Zeugen des Vorfalls. Der Täter ist etwa 30 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß und sportlich. Er hatte eine Kappe auf und ist vermutlich Türke. Seine Tochter ist etwa sieben Jahre alt und trug einen rosa Schulranzen.