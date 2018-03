Fahrer aus Pkw geschleudert

21.02.2018

HOLZMADEN (lp). Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwochmorgen, kurz vor sechs Uhr, auf der Landesstraße 1200 von Jesingen in Richtung Holzmaden gekommen. Kurz vor dem Ortsbeginn von Holzmaden kam der Ford Fiesta eines 22 Jahre alten Kirchheimers in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab. Der anschließende Versuch des jungen Mannes, das ausbrechende Heck seines Kleinwagens wieder unter Kontrolle zu bringen, scheiterte. Das Auto kam nach rechts von der Straße ab, überschlug sich und kam auf den Rädern wieder zum Stehen. Da der 22-Jährige keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte, wurde er bei dem Überschlag durch das Schiebedach aus dem Fahrzeug geschleudert. Der Kirchheimer wurde in eine Klinik gebracht. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von 5000 Euro, wobei an dem nicht mehr fahrbereiten Ford von einem Totalschaden auszugehen ist. Für die Dauer der Unfallaufnahme die Landesstraße kurzzeitig voll gesperrt werden.