Erneut Senioren betrogen

22.02.2018

ESSLINGEN (lp). Mit immer der gleichen Masche, vor der die Polizei dringend warnt, sind am Dienstag und Mittwoch zwei Senioren um mehrere zehntausend Euro betrogen worden. Am Dienstag meldeten sich die Täter telefonisch bei einem 78-jährigen Esslinger und machten dem Mann weis, sie seien Beamte der örtlichen Polizeidienststelle und in der Nachbarschaft sei eingebrochen worden. Sie brachten den Senior nicht nur dazu, detaillierte Angaben über seine Vermögensverhältnisse zu machen, sondern setzten den Mann auch so unter Druck, dass er mehrere zehntausend Euro auf ein fremdes Konto überwies. Am Mittwoch meldeten sich die Betrüger telefonisch bei einer 86-jährigen Seniorin aus Reutlingen. Auf die gleiche Art und Weise brachten sie die alte Dame dazu, einem der Ganoven, der sich als Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft ausgab, einen fünfstelligen Bargeldbetrag auszuhändigen. Beide Fälle wurden der Polizei erst gemeldet, als Angehörige davon erfahren hatten.