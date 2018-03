Erfolgloser Einbruch

FILDERSTADT (lp). Am Donnerstag sind Diebe, in der Zeit zwischen 16 und 19.30 Uhr, in ein Reihenhaus in der Wiesenstraße in Bernhausen eingebrochen. Die Täter nutzten die Abwesenheit des Hauseigentümers, um zwei Fenster auf der Gebäuderückseite aufzuhebeln und in das Innere einzusteigen. Dort wurden alle Räumlichkeiten durchsucht. Die Einbrecher konnten jedoch keine Wertsachen finden, weshalb sie vermutlich ohne Beute das Haus wieder verließen.