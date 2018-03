Einbruch am Wochenende

ERKENBRECHTSWEILER (lp). Erst am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr ist entdeckt worden, dass ein Unbekannter am vergangenen Wochenende, vermutlich schon ab Donnerstagnachmittag, in ein Einfamilienhaus in der Teckstraße eingebrochen ist. Mit brachialer Gewalt wuchtete er eine Kellertür auf und durchsuchte alle Räume, wobei er mehrere verschlossene Türen ebenfalls gewaltsam aufbrach und hierbei erheblichen Sachschaden anrichtete. Ob und was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.