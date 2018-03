Einbrecher scheiterten

13.10.2012

KOHLBERG (lp). Einbrecher waren in der Nacht zum Donnerstag in Kohlberg unterwegs. Sie versuchten in der Neuffener und der Metzinger Straße vergeblich in zwei Gaststätten einzubrechen. Die Unbekannten richteten mehrere Hundert Euro Sachschaden an.