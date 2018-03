Drei Meter tief gestürzt

05.03.2018

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (lp). Mit einem Rettungshubschrauber ist ein schwerverletzter Messebauer am Sonntagvormittag in eine Klinik geflogen worden. Der 37-Jährige war um 9.45 Uhr in über drei Metern Höhe an einem Stand in der Halle 3 der Landesmesse am Stuttgarter Flughafen beschäftigt. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Mann kopfüber auf den Hallenboden und zog sich schwere Verletzungen zu.