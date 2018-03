Die Kasse leergeräumt

28.10.2014

NÜRTINGEN (lp). In ein Geschäft in der Kirchstraße ist zwischen Samstag, 13.15 Uhr, und Sonntag, 12.30 Uhr, eingebrochen worden. Der Täter brach ein Fenster im Erdgeschoss des Gebäudes auf und gelangte so in den Verkaufsraum und ins Büro. Auf der Suche nach Bargeld fiel ihm eine Kasse mit den Tageseinnahmen in die Hände. Mit seiner Beute machte sich der Dieb unerkannt aus dem Staub.