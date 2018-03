Desolater Sprinter stillgelegt

16.02.2018, — E-Mail verschicken

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (lp). Der völlig desolate Mercedes Sprinter einer vierköpfigen, rumänischen Bettlerkolonne musste am Donnerstag von der Verkehrspolizei aus dem Verkehr gezogen werden. Den Beamten fiel das Fahrzeug gegen 11.45 Uhr in der Nikolaus-Otto-Straße in Echterdingen auf. Bei einer Überprüfung stellten sie mehrere gravierende Mängel an den Achsen und den Bremsen fest. Eine Handbremse hatte das Gefährt nicht mehr, da sie verbotenerweise für einen zusätzlichen Sitz entfernt worden war. Die hintere Sitzbank stand unbefestigt in dem Sprinter. Zudem waren fast alle Sicherheitsgurte funktionslos oder fehlten ganz. Rostlöcher im Blech des Transporters waren teilweise mit Bauschaum gestopft worden. Ein Gutachter stufte das Fahrzeug als absolut verkehrsunsicher ein und stellte rund 50 Mängel fest. Die Beamten entfernten noch an Ort und Stelle die Kennzeichen und behielten die Fahrzeugpapiere ein. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung gegen den Fahrer und gleichzeitig Halter in Höhe von 1200 Euro festgesetzt.