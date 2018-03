Bus kollidiert mit Notarzt

09.01.2018, — E-Mail verschicken

PLOCHINGEN (lp). Sechs Verletzte und ein Sachschaden von mindestens 130 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, bei dem am Dienstagmittag ein Linienbus mit einem Notarztwagen zusammengestoßen ist. Gegen 11.30 Uhr war der 32-jährige Fahrer des Rettungsfahrzeugs, der sich mit Martinshorn und Blaulicht auf der Fahrt zu einem Einsatz befand, in der Eisenbahnstraße unterwegs. Aus Richtung Esslinger Straße kommend, wollte er an der Einmündung zur Wilhelmstraße der Eisenbahnstraße geradeaus folgen. In diesem Moment fuhr aus dem Busbahnhof ein 50-jähriger Linienbusfahrer von rechts in die Straße. Der Fahrer des Notarztwagens konnte nicht mehr reagieren und der Linienbus prallte in die rechte Seite des Fahrzeugs. Der VW-Bus wurde von den Rädern gehoben, krachte gegen eine Straßenlaterne und blieb auf der linken Seite liegen. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich mehrere Fahrgäste im Linienbus, eine 71-jährige Frau sowie drei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren wurden leicht verletzt. Auch die beiden Insassen des Rettungswagens, die durch die geborstene Windschutzscheibe aus dem völlig zerstörten Fahrzeug befreit wurden, erlitten nur leichte Blessuren. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Zufahrtsstraßen zum Bahnhof waren bis kurz nach 13 Uhr gesperrt. Neben Polizei und Rettungsdiensten war auch die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 16 Mann im Einsatz.