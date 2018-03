Börse mit 2000 Euro gestohlen

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (lp). Reiche Beute hat ein Taschendieb am Montag gegen 11 Uhr in einem Discounter in der Heilbronner Straße in Echterdingen gemacht. Eine 54-Jährige hatte beim Einkaufen ihre Geldbörse mit über 2000 Euro in einer unverschlossenen Tasche deponiert. Als sie sich Jogginganzüge anschaute, konnte der Täter unbemerkt die Geldbörse an sich nehmen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Geldbörsen möglichst körpernah in verschlossenen Taschen einer Jacke mitgeführt werden sollten und nur so viel Bargeld enthalten sollten, wie benötigt wird.