Betrug verhindert

NECKARTENZLINGEN (lp). Einer aufmerksamen Postangestellten ist es zu verdanken, dass eine 79-jährige Frau nicht Opfer einer Betrugsmasche geworden ist. Am Montagvormittag erhielt die Seniorin einen Anruf, in dem ihr ein Betrüger vorgaukelte, Polizeibeamter zu sein und dass gegen sie ein Haftbefehl vorliegen würde. Diesen könne sie jedoch abwenden, wenn sie einen vierstelligen Geldbetrag mittels eines Bezahldienstes in die Türkei überweisen würde. Der Betrüger setzte die Frau so unter Druck, dass sie zur Post ging, um die Überweisung vorzunehmen. Eine Postangestellte reagierte genau richtig und verwies die Dame an die Polizei, welche die Rentnerin über die Betrugsmasche aufklärte und eine Anzeige entgegennahm. Die Polizei warnt eingehend vor solcherlei Betrugsmaschen, die in letzter Zeit häufiger vorkommen. Lassen Sie sich von Betrügern, die sich als Polizeibeamte ausgeben, am Telefon nicht unter Druck setzten, sprechen Sie nicht über persönliche und finanzielle Verhältnisse, legen Sie auf und erstatten Sie Anzeige.