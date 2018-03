Auf die Straße gerannt

22.04.2016, — E-Mail verschicken

ESSLINGEN (lp). Ohne auf den Verkehr zu achten ist eine Jugendliche am Mittwochnachmittag hinter einem Bus über die Straße gelaufen, mit einem Pkw kollidiert und leicht verletzt worden. Die 14-Jährige stieg kurz nach 16.30 Uhr an der Haltestelle „Burg“ aus und wollte zu ihren Freundinnen auf der anderen Straßenseite laufen. Ohne sich umzuschauen, lief sie hinter dem Bus über die Fahrbahn und wurde von dem mit mäßiger Geschwindigkeit auf der Mülbergerstraße in Richtung Stadtmitte fahrenden VW Polo einer 63-Jährigen erfasst. Die Schülerin wurde leicht verletzt und in einer Klinik ambulant behandelt. Das Auto wurde so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrtüchtig war. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt.