An Pferd sexuell vergangen

26.02.2018

AICHWALD (lp). Ein Mann hat sich in der Nacht zum Sonntag an einem Pferd sexuell vergangen. Der Täter war über das Tor in einen Pferdestall im Ortsteil Aichschieß eingedrungen. In der Box einer Stute stieg er auf einen Hocker und verging sich sexuell an dem Tier. Gegen 0.45 Uhr wurde er vom Stallbesitzer erwischt, der noch nach den Pferden schauen wollte. Der Mann versuchte den Täter festzuhalten, dieser konnte sich aber befreien und über die Felder davonrennen. Eine Fahndung verlief negativ. Hinweise zu dem Gesuchten werden an das Polizeirevier Esslingen unter Telefon (07 11) 3 99 00 erbeten.