Abbruch wegen Unwetter

FILDERSTADT (lp). Am Freitag fand auf dem Messegelände am Flughafen das „Stuttgarter Festival“ statt. Das mit circa 2500 Besuchern gut besuchte Festival musste vom Veranstalter aufgrund eines nahenden Unwetters um 22.30 Uhr frühzeitig beendet werden. Die Besucher wurden vorsorglich in den angrenzenden Messehallen untergebracht. Mit organisierten Sonderzügen der S-Bahn konnten die Besucher dann das Gelände verlassen. Die Evakuierung verlief ohne besondere Vorkommnisse. In Folge starker Windböen wurden auf dem Festivalgelände lediglich mehrere Zelte umgeweht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro.