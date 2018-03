12.03.2018 Einbruch in Bowling-Center PLOCHINGEN (lp). Vermutlich über eine zuvor präparierte Nebentür hat sich ein Einbrecher in der Nacht auf Montag, zwischen 1 und 9.40 Uhr, Zutritt zu einem Bowling-Center in der Marktstraße verschafft. Im Gebäude suchte er gezielt den Tresenbereich auf, wo er eine Kassenschublade mit brachialer… Weiterlesen

12.03.2018 33-Jähriger in Untersuchungshaft NÜRTINGEN/STUTTGART (lp). Gegen den 33-jährigen rumänischen Staatsangehörigen, der am frühen Morgen des vergangenen Sonntags mutmaßlich eine 50-Jährige vergewaltigt haben soll (wir berichteten), wurde von der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Kriminalpolizeidirektion Esslingen ein… Weiterlesen

12.03.2018 Nach Brandstiftung in Haft AICHTAL-AICH (lp). Unter anderem wegen schwerer Brandstiftung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeirevier Nürtingen gegen einen 19-jährigen gambischen Staatsangehörigen. Der Mann soll am vergangenen Samstag, gegen 14 Uhr, drei an… Weiterlesen

12.03.2018 Defektes Stromkabel NÜRTINGEN (lp). Ein defektes Stromkabel hat am Sonntagabend einen größeren Einsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Anwohner meldeten gegen 20.15 Uhr, sie würden Knallgeräusche und einen Lichtbogen aus einem Wohnhaus in der Olgastraße wahrnehmen. Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und… Weiterlesen

12.03.2018 Einbruch in Bäckerei LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (lp). In der Nacht zum Sonntag ist in eine Bäckerei in der Heilbronner Straße eingebrochen worden. In der Zeit zwischen 21 und 6.30 Uhr hebelte der Täter am Eingang die Schiebetür aus den Schienen. Beim Durchstöbern der Räumlichkeiten entdeckte der Einbrecher einen an der… Weiterlesen

12.03.2018 Frau von Pferd getreten KÖNGEN (lp). Eine Frau ist am Sonntagvormittag von einem Pferd getreten und leicht verletzt worden. Die 52-Jährige war in Begleitung einer weiteren Frau um elf Uhr auf einem Waldweg bei den Erlenhöfen unterwegs. Als sich von hinten drei Reiter näherten, gingen die beiden Sportlerinnen zur Seite.… Weiterlesen

12.03.2018 Hoher Schaden beim Ausparken KIRCHHEIM (lp). Nach einer Verkehrsunfallflucht im Kruichling, am Montagmorgen, zwischen 6.30 und 7.15 Uhr, fahndet das Polizeirevier Kirchheim nach einem Sattelzug. Der Fahrer des gesuchten Gespanns hatte in der Marie-Curie-Straße geparkt. Beim Ausparken übersah er, dass hinter seinem Auflieger… Weiterlesen

12.03.2018 74-jährige Frau belästigt FILDERSTADT (lp). Am Sonntagnachmittag ist ein Exhibitionist in Plattenhardt in Erscheinung getreten. Das 74 Jahre alte Opfer befand sich gegen 15.40 Uhr an der Bushaltestelle Kronenbrunnen in der Stuttgarter Straße. Die Frau bemerkte einen Mann, der auf der anderen Straßenseite offenbar… Weiterlesen

12.03.2018 In Gaststätte eingebrochen ESSLINGEN-PLIENSAUVORSTADT (lp). Ungebetenen Besuch hat am frühen Sonntagmorgen eine Gaststätte in der Brückenstraße erhalten. Gegen sechs Uhr drang der Täter, vermutlich über ein aufgebrochenes Fenster, in das Lokal ein. Auf seiner Suche nach Beute stieß der Einbrecher auf zwei Geldkassetten… Weiterlesen