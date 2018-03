„Vorstadt leuchtet“ in Neckartailfingen

Äußerst stimmungsvoll war am Samstag die Veranstaltung „Vorstadt leuchtet“ in Neckartailfingen. An zahlreichen Ständen konnten sehr hübsche kleine Dekoartikel erworben werden, die das Haus in der Vorweihnachtszeit oder durch den gesamten Winter hindurch heimelig machen. So richtig kalt war es zwar am Samstag noch nicht, aber der Punsch schmeckte dennoch. Viele strahlende Gesichter deuten darauf hin, dass sich die Neckartailfinger im nächsten Jahr eine Wiederholung der Veranstaltung wünschen. Fotos: Markus Gauß

