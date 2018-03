Tag der Schulverpflegung in Neckartenzlingen

Diesen Schultag werden die 575 Schüler der Neckartenzlinger Realschule sicher nicht so schnell vergessen. Denn die Hauptveranstaltung zum Tag der Schulverpflegung fand am Donnerstag an ihrer Schule statt. An zahlreichen Infostationen erfuhren sie eine Menge über Lebensmittelerzeugung und was gutes Essen letztlich ausmacht. Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch vom Landwirtschaftsministerium schaute sich mit großem Interesse den Erlebnisparcours zum Thema "Essen und trinken mit allen Sinnen erleben" an. (Fotos: Jürgen Holzwarth)

