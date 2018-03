„Wegwerfen ist blöd – Recycling ist gut“

Alles fing mit der Insolvenz eines Gardinenladens an: Justyna Koeke, Dozentin an der Nürtinger Freien Kunstakademie (FKN), schnappte sich das Material und regte damit die Fantasie und Kreativität ihrer Klasse im Studienbereich Textile Medien an. Ziel: die Teilnahme an der Fairen Modenschau am Sonntag im Nürtinger Theater im Schlosskeller, die auch vom Weltladen und dem Forum Zukunftsfähiges Nürtingen mitgetragen wurde.

