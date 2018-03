Leserfahrt zur S21-Tunnelbaustelle

An mehreren Stellen wird derzeit das Bahnprojekt Stuttgart–Ulm vorangetrieben. Das spektakulärste Bauvorhaben innerhalb des an Tunnelbauten reichen Vorhabens ist der fast komplett unterirdisch verlaufende Albaufstieg. Die Leser der Nürtinger Zeitung kamen gestern in der Genuss einer besonderen Baustellenführung am Boßlertunnel und am Steinbühltunnel. Fotos von Jürgen Holzwarth