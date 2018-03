Leserfahrt Bregenz

45 Abonnenten haben vom 29. bis 30. Juli eine Fahrt mit dem Bus an den Bodensee unternommen. Am ersten Tag stand das Dornier-Museum in Friedrichshafen auf dem Programm. Am Abend ging es dann mit dem Schiff von Lindau direkt zur Vorstellung "Turandot" an die Bregenzer Seebühne. Am nächsten Tag besuchten die Leser das Zeppelin-Museum in Friedrichshafen.

