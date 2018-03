Leserfahrt mit dem Spätzle-Express

Die Fahrt mit dem Spätzle-Express der Schwäbischen Alb-Bahn (SAB) von Münsingen nach Trochtelfingen kam bei den 50 Leserinnen und Lesern unserer Zeitung gut an. Mit drei Uerdinger Schienenbussen aus dem Jahr 1956 ging es in gemächlicher Fahrt über die Alb. Vorbei am Haupt- und Landgestüt Marbach, an Wacholderheiden und am Schloss Lichtenstein ging es nach Trochtelfingen zum Nudelhersteller Alb Gold mit Betriebsbesichtigung.

Fotos: Joachim Lenk

(Zum Artikel „Schauen, riechen und schmecken“ vom 28. Juli 2015)