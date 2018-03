Kreispokalwettbewerb der Feuerwehren

Zum 26. Mal trafen sich am Samstagnachmittag Jugendfeuerwehren aus dem ganzen Landkreis zum Wettstreit um den Kreispokal. Auf dem Sportgelände Staufenbühl in Großbettlingen bewiesen die Teams an verschiedenen Stationen ihr Geschick und Können. Dabei kam es vor allem auf Teamwork und Miteinander an. Knapp 300 Jungen und Mädchen aus 42 Jungendwehren gingen an den Start. Mit dabei auch die Bambinis aus den sieben Kinderwehren, auf die spannende Spiele rund um das Thema Feuerwehr warteten.