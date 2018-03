Fest in Nürtingens Altstadtgassen

Bei hochsommerlichen Temperaturen präsentierte sich die Nürtinger Altstadt bunt geschmückt. „Schlemmen, Schlendern, Schönes erleben“ lautete das Motto des zweiten Nürtinger Gassenfestes rund um den Schlossberg am Samstag. In der Altstadt wurde an verschiedenen Plätzen Interessantes geboten. Hatten sich die Händler am Vormittag noch mehr Besucher gewünscht, wurde es gegen Abend in den Gassen immer voller. Fotos: Irina Korff

(Zum Artikel „Jazz-Klänge und Irish Folk in der Altstadt“ vom 11. Juli 2016)