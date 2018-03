Faschingsumzug Neuhausen

Am Faschings-Sonntag waren in Neuhausen wieder die Narren los. Der 51. Fasnetsumzug zog etwa 25 000 Schaulustige in seinen Bann. Die Bilder sollen einen Eindruck geben von dem bunten Treiben beim Umzug in Neuhausen an Fasching 2014. Fotos: Einsele

(Zum Artikel „In Neuhausen wurde wieder kräftig auf die Pauke gehauen – 25 000 Zuschauer beim Umzug“ vom 3. März 2014)