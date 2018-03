Feuer im DRK-Vereinsheim Linsenhofen

Das DRK-Vereinsheim in Linsenhofen ist am frühen Morgen durch ein Feuer zerstört worden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Kurz vor 4.30 Uhr gingen die ersten Notrufe ein, dass das Vereinsheim in der Straße Im Käppele in der Nähe der Sportanlagen brennen würde. Als die Rettungskräfte kurze Zeit später eintrafen, standen das Gebäude und die angrenzende Garage in Flammen. Gegen 5.25 Uhr war das Feuer unter Kontrolle. Zur Bandbekämpfung rückte die Feuerwehr mit sieben Fahrzeugen und 47 Mann aus. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 200 000 Euro.

